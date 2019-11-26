Haluk Bilginer'e tebrik mesajı yağdı
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...
Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen, değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Haluk Bilginer’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk Milleti adına çok teşekkür ediyorum.
Tolga Çevik
Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı Emmy Ödülünden dolayı can-ı gönülden kutluyorum. Hepimizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Helal olsun.
Hayko Cepkin
Kocamaaaan tebrikleeeeer güzel bir günaydınnnn.
Aras Bulut İynemli
İşte bu tebrikler…
Ayşe Özyılmazel
Güne güzel haberle başlamak. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer tebrikler.
Onur Saylak
E daha ne olsun?
Demet Akalın
Ya ne güzel haber çok tebrikler.
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