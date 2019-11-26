Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen, değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Haluk Bilginer’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk Milleti adına çok teşekkür ediyorum.

Tolga Çevik

Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı Emmy Ödülünden dolayı can-ı gönülden kutluyorum. Hepimizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Helal olsun.

Hayko Cepkin

Kocamaaaan tebrikleeeeer güzel bir günaydınnnn.

Aras Bulut İynemli

İşte bu tebrikler…

Ayşe Özyılmazel

Güne güzel haberle başlamak. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer tebrikler.

Onur Saylak

E daha ne olsun?

Demet Akalın

Ya ne güzel haber çok tebrikler.

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