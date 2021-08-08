Magazin Haluk Levent duyurdu: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden destek

Haluk Levent duyurdu: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden destek

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Haluk Levent duyurdu: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden destek

11 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yardımda bulunduğunu duyurdu. Levent, bağış için ünlü çifte teşekkür etti.

08 Ağustos 2021, Pazar 01:30 Son Güncelleme:
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Yangınların çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent, AHBAP'a bağış yapan ünlü isimlere teşekkür ediyor.

Haluk Levent, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopter için katkıda bulunduğunu duyurdu. Levent, Twitter hesabından, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler." mesajını paylaştı.



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