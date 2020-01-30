Haluk Levent, Elazığ depremi için 1,5 milyon TL topladı





Haluk Levent, AHBAP çatısı altında Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar bağış topladıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, depremin ilk anından itibaren kurucusu olduğu AHBAP ile depremzedeler için çalışmaya başladı.

AHBAP’a yardım yağdı

Haluk Levent, depremin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 380 bin TL’lik destekte bulunacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından AHBAP’a yardım yağdı.

'Kaymakamlık ile anlaştık, ödeme gitti bilginize'

1,5 milyon TL toplandığını açıklayan Haluk Levent, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yardımların nasıl değerlendirildiğini anlattı. Yardımsever sanatçı, "384 bin TL idi. Sayenizde 1.5 mlyon TL oldu. Elazığ’da sayın bakanlarımız ve sayın valimiz ile görüştüm. 1 milyon TL’sini konteyner alımı için Valilik’le, 500 bn TL’sini ise (9 evin yeniden yapımı için) ayıracak. Kaymakamlık ile anlaştık. Ödeme gitti. Bilginize. Para bitti" ifadelerini kullandı.





AHBAP Derneği'nden yapılan açıklamada, "Deprem öncesinde, Genel Başkanımız Haluk Levent tarafından, Ahbap Derneği bağış hesabında bulunan paranın 384 bin lira olduğu açıklanmış olup, bu paranın deprem bölgesine çadır alınarak AFAD'a teslim edilmek üzere harcanacağı açıklanmıştır. Açıklamadan 2 gün sonra çadırlar yerine konteynerler alınarak çadırların iade edildiği duyurulmuştur. Bugün ise Sayın Haluk Levent tarafından 3 günde gelen bağışlar sonucu hesaptaki paranın 1 milyon 500 bin lira olduğu açıklanmış olup, 1 milyon lira ile konteyner alımı için Valilik bağlantısının kurulduğu, kalan 500 bin lira ile 9 evin yeniden yapımı için Arıcak Kaymakamlığı ile anlaşıldığı açıklanmıştır" denildi.







