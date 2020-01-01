Haluk Levent gönülleri fethetti

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'ten yine bir örnek davranış. Ünlü şarkıcı Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum.' notuyla paylaştı.

"Kimseyi incitmeyelim"

Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde, “Diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo” vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim" ifadelerini kullandı.