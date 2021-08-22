Haluk Levent hem söyledi hem dans etti

Haluk Levent, en sevilen şarkılarını ardı ardına söylerken, Açıkhava’yı dolduran seyircisine bir de sürpriz yaptı. Sahneden inen ve seyircisinin yanına gelerek şarkılarını söyleyen Haluk Levent dinleyicisine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Konseri en ön sıradan izleyen Melek Mosso’nun yanına gelen Haluk Levent genç şarkıcıyı dansa kaldırdı. 'Ela Gözlüm' şarkısında dans eden ikili konserin ikinci yarısında da 'Anlasana' ve 'Zülüf' şarkılarında harika bir düete imza attı.

28 yıllık müzik kariyerine çok sayıda hit sığdıran başarılı müzisyen, şarkılarını dev bir seyirci korosu eşliğinde seslendirdi. Sanatçı, repertuvarında 2019’un Kasım ayında kaybettiği annesi Sabriye Acil’in sevdiği 'Hacel Ovası', 'Halimem', 'Kızılcıklar' gibi türkülere yer verdi. Levent 'Hekimoğlu' şarkısında da Zeybek oynadı. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği’yle hayata geçirdiği yardım çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Haluk Levent, konserinde son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden de söz etti. Konuşmasında zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimizi vurgulayan sanatçı, konserlerinde bir klasik halini alan 'İzmir Marşı' ile gecenin finalini yaptı.