Haluk Levent, 'Hiçbir yere gitmiyorum'

Haluk Levent önceki akşam Dilber Ay filminin gala gösteriminde kameralara yansıdı. Sık sık Ahbap Derneği’ni bırakacağı yönde haberlerle karşılayan Levent, Ahbap Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Stüdyodayım, single olarak çıkaracağız şarkıları. Son albüm türkü ağırlıklıydı. Bu albümü çok beğenecekler. Hepsi sıfır şarkılar.” dedi.

Yurtdışı planlarından söz eden Levent, “İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurtdışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu