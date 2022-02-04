Magazin Haluk Levent, "Hiçbir yere gitmiyorum"

Haluk Levent, "Hiçbir yere gitmiyorum"

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Haluk Levent, 'Hiçbir yere gitmiyorum'

AHBAP başkanı ve müzisyen Haluk Levent, dernek başkanlığını bırakacağını ve müzik çalışmaları için yurtdışına gideceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Haluk Levent şimdi ise aldığı yeni kararı açıkladı.

04 Şubat 2022, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
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Haluk Levent önceki akşam Dilber Ay filminin gala gösteriminde kameralara yansıdı. Sık sık Ahbap Derneği’ni bırakacağı yönde haberlerle karşılayan Levent, Ahbap Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Stüdyodayım, single olarak çıkaracağız şarkıları. Son albüm türkü ağırlıklıydı. Bu albümü çok beğenecekler. Hepsi sıfır şarkılar.” dedi.

Yurtdışı planlarından söz eden Levent, “İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurtdışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu

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