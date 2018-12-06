Haluk Levent izleyenleri gülme krizine soktu
TV8'de yayınlanan Eser Yenenler Show'a konuk olan şarkıcı Haluk Levent izleyenleri gülme krizine soktu
Eser Yenenler Show’un bu haftaki konuğu rockçı Haluk Levent’ti.
Programın 'Linç Et' bölümünde Haluk Levent hakkında atılan tweet’ler yayınlandı. Haluk Levent’in, yazılan tweet'lere verdiği cevaplar ise izleyenleri gülme krizine soktu.
Haluk Levent, "Yeni hesap açmış amcalar gibi davranmak ne?" şeklindeki tweet'e, "Akıllı telefon kullanmayı bilmiyorum" cevabını verdi.