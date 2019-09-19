Türkiye’nin iyileşmesini dualarla beklediği Neslican Tay’ın durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklama bu kez kurduğu AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) derneği ile birlikte yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle takdirleri toplayan Haluk Leven’ten geldi.

Tedavinin sürdüğü hastaneye giden Haluk Levent, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili şunları yazdı:

'UYURKEN BİLE PRENSESLER GİBİ...'

"Neslican Tay’ı size anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!"





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