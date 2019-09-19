Haluk Levent, Neslican Tay'ın son durumunu paylaştı
Dördüncü kez kanserle mücadele eden Neslican Tay’dan haber var. Müzisyen ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent,15 Eylül’den bu yana yoğun bakımda olan Neslican Tay’ı ziyarete gitti. Haluk Levent, genç kızın son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte, Haluk Levent’in sosyal medyadan yaptığı Neslican Tay paylaşımı
Türkiye’nin iyileşmesini dualarla beklediği Neslican Tay’ın durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklama bu kez kurduğu AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) derneği ile birlikte yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle takdirleri toplayan Haluk Leven’ten geldi.
Tedavinin sürdüğü hastaneye giden Haluk Levent, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili şunları yazdı:
'UYURKEN BİLE PRENSESLER GİBİ...'
"Neslican Tay’ı size anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!"
Bu haberi de okudularNeslican Tay kimdir, hayatı (Neslican Tay yoğun bakımda)
Bu haberi de okudularNeslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi