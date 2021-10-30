Magazin Haluk Levent, Ordu’da Cumhuriyet Konseri’nde sahne aldı

Haluk Levent, Ordu’da Cumhuriyet Konseri’nde sahne aldı

Magazin

Haluk Levent, Ordu’da Cumhuriyet Konseri’nde sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu’da konser verdi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 23:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Levent, Altınordu Belediyesi tarafından 19 Eylül Stadı’nda organize edilen Cumhuriyet Konseri’nde sevenleriyle buluştu. Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra bazı türküleri de seslendirdi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Levent’e çiçek takdim ederek herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Konser, Haluk Levent’in seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi.

AA

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Bir aşk biter yenisi başlar
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
30 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Yazın yıldızları
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
25 ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
98. yaşımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Rasim Abi'ye çok selam!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beren Saat’in dansı sosyal medyada gündem oldu