Haluk Levent takipçilerini klibinde oynattı

5 yıl aradan sonra ‘Tam Bana Göre’ isimli albümüyle dinleyicileriyle buluşan Haluk Levent, çıkış şarkısı ‘Tek Geçerim’in klibinde Twitter’da seçtiği 100 takipçisiyle beraber rol aldı.

Levent klibinde ayrıca engelli sporculara da yer verdi.

'TAKİPÇİLERİM İLE ÇOK EĞLENDİK'

Yeni klibini sosyal medya hesabından da yayınlayan Levent, 'Klipte siz takipçilerim ile çok eğlendik. Cem Özkan yazdı ben düzenledim ve yorumladım..Ritmi beni çok eğlendiriyor.. Bu sebeple ilk klip bu şarkıya oldu. Umarım beğenirsiniz..' dedi.







