Haluk Levent ve Melek Mosso aynı sahnede buluştu

Sahneye ‘Karanfil’ şarkısıyla ilk Melek Mosso çıktı. Mosso, en sevilen şarkılarını Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverler için seslendirdi. Sanatçı, şarkılarının yanı sıra muhteşem yan flüt performansı ile de seyirciden tam not aldı. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Mosso ‘Çok heyecanlıyım. Kuruçeşme’de ilk konserim. Burası benim için çok özel bir yer. Ambiyansı çok güzel bir kere. O yüzden minik minik bir heyecan var. Çok güzel bir gece geçireceğiz.’ diyerek konser heyecanını paylaştı.

KARANTİNADAN KONSERE

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent ‘10 gündür karantinadayım. Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. 10 günlük karantinam bugün bitti. Öğleden sonra negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil’ diyerek sahneye çıkan Levent hem coştu hem coşturdu. Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, ‘Dert Olur, Elfida, Zor Aşk, Akdeniz Akşamları’ gibi en sevilen şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.

‘ZÜLÜF’ BULUŞMASI!

Konserin sonunda Melek Mosso’yu sahneye davet eden Haluk Levent ‘Zülüf’ şarkısını Mosso ile birlikte seslendirdi. İkili, yapmış oldukları düet ile geceyi muhteşem bir performans ile noktaladı.



