Haluk Levent yurt dışına yerleşiyor! AHBAP ne olacak?

Haluk Levent'ten şoke eden bir karar geldi. Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki görevini başkasına devredeceğini söyledi. Ancak Levent'in üyeliği devam edecek. Levent'in bu kararı birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı.

YURT DIŞINA YERLEŞİYOR

Haluk Levent, 26 Kasım 2022 tarihinde yurt dışına yerleşeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi. "Yıllardır hayalimdi yurtdışında sentezler yapmak" dedi.

HALUK LEVENT NEDEN YURT DIŞINA GİDİYOR?

Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum.

Ahbap üyeliğim devam edecek.

Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak.

Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum.

Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)

"BURASI VATANIM!"

Bu açıklamasının ardından çok sayıda yorum alan Haluk Levent, dayanamadı ve yeni bir açıklama daha yaptı. Levent, "Yorumlara üzülüyorum. Yıllardır hayalimdi yurtdışında sentezler yapmak. Bu nedenle biraz orda kalmak müzikal arayışlarda bulunmak istedim. Burası Vatanım! Terk etmem! Ama Haluk abinizi de anlayın ya. Hayallerinin peşinde koşan bir çocuk o. Bakın müzik direktörüm bile isyanda.









Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Levent'in gideceğini açıklaması hemen yayıldı. "Daha 1,5 yıl varken sokakta manavda benim Ahbap başkanlığını bıraktığım ve hangi gün gideceğim konuşuluyor" dedi. Hatta bir sponsorun dahi arayıp bilgi istediğini söyledi. "Komik olduğu kadar acı bir gerçek!" dedi.









AHBAP NE DEMEK? AHBAP DERNEĞİ GÖREVİ NE?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir. Şarkıcı Haluk Levent derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

AHBAP DERNEĞİ NELER YAPIYOR?

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek için kuruldu. Ayrıca yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak için harekete geçildi.

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