Haluk Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

'Bir süre burada olamayacağım'

"Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."

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