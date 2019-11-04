Haluk Levent'in annesi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil vefat etti
Haluk Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
'Bir süre burada olamayacağım'
"Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."
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