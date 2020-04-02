Haluk Levent’in destekleri devam ediyor

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı sanatçı Haluk Levent, ailelere destek olmak için birçok ünlü isim de katılarak ailelerin erzak ihtiyaçlarını karşılamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz” çağrısıyla başlattığı yardım kampanyasına 30 bin TL bağışta bulundu.

Levent, bugün sosyal medya hesapları üzerinden reklam yüzü olduğu Baby Turco’nun yeni reklam filmini paylaşarak, kitleleri markanın yardım hareketine davet etti. Salgın sebebiyle bebek bezi ihtiyaçlarını karşılamak için online alışveriş odağında ilerleyen marka resmi satış sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen tüm kazancın AHBAP Derneği’ne bağışlanacağını duyurdu.

'Bağış dar gelirli ailelere yardım amacıyla aktarılacak'

Sanatçı Haluk Levent, “Bu bağış hareketini Baby Turco ile salgın yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan aileler için başlattık. Böylece ortaya çıkan olumsuzlukların bir nebze de olsa önüne geçebiliriz. Ümit ediyorum ki temel bir ihtiyaç olan bebek bezi alırken aileler, bir yandan da başka ailelere yardım eli uzatmaktan mutluluk duyacaktır. Sizler de bizimle bir olun, birbirimize ihtiyacımız var” diye konuştu.

*30 Nisan 2020 tarihinde sona erecek yardım kampanyası çerçevesinde, nisan ayı boyunca firmanın resmi sitesinden yapılan alışverişlerden elde edilecek kazancın tamamı Ahbap Derneği’ne bağışlanacaktır. Kazanç tutarı, kampanyanın bitimini takiben Bağımsız Yeminli Mali Müşavirin denetim ve onay raporu ile Ahbap Derneği’ne iletilecektir.



