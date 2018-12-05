Haluk Levent işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için adeta seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu. Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu.

'SÖZ VERMİŞTİM'

Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim... Elif’in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz'e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notuyla paylaştı.





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