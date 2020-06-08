Magazin Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü

Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü

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Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü

Şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerini geçmişe götürdü. 1990'larda bir gazetenin maskesini dağıttığını söyleyen Levent, yazdığı esprili notla herkesi güldürdü.

08 Haziran 2020, Pazartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Haluk Levent, esprili bir paylaşıma imza attı. Levent, dün akşam 1990’lı yıllarda bir gazetenin verdiği maskesini paylaştı ve “Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık. Bir gazete benim maskemi dağıtmıştı” dedi.

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