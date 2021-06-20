Babalar Günü nedeniyle birçok ünlü isim sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Haluk Levent de babasıyla annesinin bir karesini;

“Herkes babasının fotoğrafını paylaşmış.

"Bu da benim babam.

Her ne kadar annemi rehin almış gibi poz vermiş olsa da şen-şakrak adamdı." mesajıyla paylaştı.

Sanatçının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.