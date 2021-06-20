Haluk Levent’ten Babalar Günü paylaşımı: Annemi rehin almış gibi olsa da...
Ünlü sanatçı Haluk Levent'ten Babalar Günü paylaşımı geldi. Annesi ile babasının fotoğrafını paylaşan Haluk Levent “Herkes babasının fotoğrafını paylaşmış. Bu da benim babam" diyerek espriyi patlattı.
20 Haziran 2021, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
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Babalar Günü nedeniyle birçok ünlü isim sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Haluk Levent de babasıyla annesinin bir karesini;
“Herkes babasının fotoğrafını paylaşmış.
"Bu da benim babam.
Her ne kadar annemi rehin almış gibi poz vermiş olsa da şen-şakrak adamdı." mesajıyla paylaştı.
Sanatçının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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