Magazin Haluk Levent’ten Babalar Günü paylaşımı: Annemi rehin almış gibi olsa da...

Haluk Levent’ten Babalar Günü paylaşımı: Annemi rehin almış gibi olsa da...

Magazin

Haluk Levent’ten Babalar Günü paylaşımı: Annemi rehin almış gibi olsa da...

Ünlü sanatçı Haluk Levent'ten Babalar Günü paylaşımı geldi. Annesi ile babasının fotoğrafını paylaşan Haluk Levent “Herkes babasının fotoğrafını paylaşmış. Bu da benim babam" diyerek espriyi patlattı.

20 Haziran 2021, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Babalar Günü nedeniyle birçok ünlü isim sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Haluk Levent de babasıyla annesinin bir karesini;

“Herkes babasının fotoğrafını paylaşmış.

"Bu da benim babam.

Her ne kadar annemi rehin almış gibi poz vermiş olsa da şen-şakrak adamdı." mesajıyla paylaştı.

Sanatçının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Uğur Alkapar
Kaz çoktan yandı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gizli narsistler nasıl anlaşılır?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Songül Karlı yine çok iddialı! Mesajlardan sonra paylaşımını yorumlara kapattı