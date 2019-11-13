Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyayı salladı. İddiaya göre; Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e imada bulunduğunu söyledi.

'Büyük vurgun yakında sinemalarda'

Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

Haluk Levent çağrı yaptı

Ssoyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Haluk Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın 'vurgunu'? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?" dedi.