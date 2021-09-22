Yaptığı yardımlar ve paylaşımlar ile sık sık dikkatleri üzerine çeken Haluk Levent, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. Kafasına taktığı peruk ile kameraların karşısına geçen Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konsere hayranlarını davet etti. Ünlü şarkıcı esprili bir dille, 'Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak' dedi. Paylaşımın üstüne ise 'Hepinizi tehdit ediyorum' notunu düştü.







