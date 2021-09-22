Magazin Haluk Levent'ten esprili tehdit

Haluk Levent'ten esprili tehdit

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Haluk Levent'ten esprili tehdit

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan Haluk Levent, sosyal medya sayfasından dikkat çeken esprili bir paylaşımda bulundu. Kafasına peruk takan Haluk Levent, sevenlerini konserlerine davet etti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Yaptığı yardımlar ve paylaşımlar ile sık sık dikkatleri üzerine çeken Haluk Levent, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. Kafasına taktığı peruk ile kameraların karşısına geçen Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konsere hayranlarını davet etti. Ünlü şarkıcı esprili bir dille, 'Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak' dedi. Paylaşımın üstüne ise 'Hepinizi tehdit ediyorum' notunu düştü.



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