İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'a geçtiğimiz cumartesi günü Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu. Sosyal medyada programa katılması eleştirilen Haluk Levent, "Abi sana çok güvenmiştik 'İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazan bir takipçisine yanıt verdi.

'Hepinizi satarım' demiştim

Ünlü rockçı Haluk Levent'ten bu yoruma esprili bir karşılık geldi:

Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim.







