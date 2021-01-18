Magazin Haluk Levent'ten esprili yanıt: 'Bana güvenmeyin' demiştim

Haluk Levent'ten esprili yanıt: 'Bana güvenmeyin' demiştim

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Haluk Levent'ten esprili yanıt: 'Bana güvenmeyin' demiştim

Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'un 10'uncu bölümüne katılan Haluk Levent'e, sosyal medya üzerinden birçok tepki geldi. Ünlü sanatçıdan eleştirilere dikkat çeken bir cevap geldi.

18 Ocak 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'a geçtiğimiz cumartesi günü Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu. Sosyal medyada programa katılması eleştirilen Haluk Levent, "Abi sana çok güvenmiştik 'İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazan bir takipçisine yanıt verdi.

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'Hepinizi satarım' demiştim

Ünlü rockçı Haluk Levent'ten bu yoruma esprili bir karşılık geldi:

Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim.


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