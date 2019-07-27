Haluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim

Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen sanatçılardan Haluk Levent, Twitter hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Haluk Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.

Haluk Levent’in paylaşımı şöyle:

“Üç yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!”