Sosyal yardım platformu AHBAP'ın başkanı şarkıcı Haluk Levent, ilik bekleyen hastalar için konser verecek.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPANLAR BEDAVA GİRECEK

Instagram hesabından duyuru yapan Levent, 'Öykü Arin için zamanımız daralıyor. Onun için Baran için Ufuk ve nice ilik bekleyenler için. Dünyada bir ilki gerçekleştirme kararı aldık. 20 Mart’ta İzmir’de AHBAP sponsorluğunda konser vereceğiz. Sadece kök hücre bağışı yapanlar konsere ücretsiz girebilecek. ' dedi.