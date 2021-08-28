Magazin Haluk Levent'ten şaşırtan karar! Yurt dışına yerleşecek

Haluk Levent'ten şaşırtan karar! Yurt dışına yerleşecek

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Haluk Levent'ten şaşırtan karar! Yurt dışına yerleşecek

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)"



Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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