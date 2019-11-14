Dış çekimlerinin Belgrad Ormanlarında yapıldığı, 40 kişilik bir ekibin iki günde tamamladığı klipte, ikinci baharını yaşayan 85 yaşındaki bir çiftin aşkı anlatılıyor. Vokalde Cinare Melikzade’nin eşlik ettiği ‘Sen Olasın’ın video klibinde Haluk Levent’in yıllardır birlikte çalıştığı orkestrası da yer aldı. 10 şarkının yer aldığı ‘Tam Bana Göre’ albümündeki 3 parçanın düzenlemesini Göktuğ Şenkal üstlenirken, 7 şarkı Yıldıray Gürgen tarafından hazırlandı. Kendi müzikal geçmişinde kullandığı her türden, kendini dinleyenlerin beğeni yelpazesindeki her renkten parçalar bulunan bu albüm için söylemeyi çok sevdiği şarkıları seçen Haluk Levent, bu albümü bundan sonraki çalışmalarında açılacağı yeni ufukların habercisi olarak görüyor.



