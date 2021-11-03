Haluski nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım haluski tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında yarışmacılar Haluski tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise haluski tarifi araştırıyor. Peki, haluski nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız haluski tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
03 Kasım 2021, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
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Polonya mutfağına ait bir yemek türü olan haluski tarifi, yumurtalı erişte ve lahana ile birlikte hazırlanır. Peki, haluski nasıl yapılır? Ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz haluski tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
HALUSKİ TARİFİ
Haluski malzemeler
- 1 paket (450 gr) noodle
- 220 gr tereyağı, bölünmüş
- 2 büyük soğan, doğranmış
- 2 adet küçük lakana, ince ince kesilmiş
- Tuz ve karabiber
Fırını 150 derece de ısıtın. Tencerede tuzlu su kaynatın ve içerisinde noodleları hafif sert kalacak şekilde pişirin. Süzün. Bir tavada 100 gr tereyağını eritin ve soğanları kavurun. Başka bir tavada kalan tereyağını eritin ve lahanaları yumuşayana kadar pişirin, baharatları ekleyerek tatlandırın. Lahanaları ve pişmiş noodleları bir tavada karıştırarak pişirin. Renk alana kadar fırında 30 dakika pişirin.
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