Polonya mutfağına ait bir yemek türü olan haluski tarifi, yumurtalı erişte ve lahana ile birlikte hazırlanır. Peki, haluski nasıl yapılır? Ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz haluski tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

HALUSKİ TARİFİ

Haluski malzemeler

1 paket (450 gr) noodle

220 gr tereyağı, bölünmüş

2 büyük soğan, doğranmış

2 adet küçük lakana, ince ince kesilmiş

Tuz ve karabiber

HALUSKİ YAPILIŞI

Fırını 150 derece de ısıtın. Tencerede tuzlu su kaynatın ve içerisinde noodleları hafif sert kalacak şekilde pişirin. Süzün. Bir tavada 100 gr tereyağını eritin ve soğanları kavurun. Başka bir tavada kalan tereyağını eritin ve lahanaları yumuşayana kadar pişirin, baharatları ekleyerek tatlandırın. Lahanaları ve pişmiş noodleları bir tavada karıştırarak pişirin. Renk alana kadar fırında 30 dakika pişirin.



