Ham incir reçeli tarifi ve yapılışı: Ham incir reçeli nasıl yapılır?

İncirin tadına bolca doya bileceğiniz ham incir reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. İncir sevenler "ham incir reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Ham incir reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HAM İNCİR REÇELİ TARİFİ

Ham incir reçeli malzemeler

100 adet ham incir (ayıklanmış, soyulmuş)

5 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1/2 adet limonun suyu

5 adet karanfil

Ham incir reçeli yapılışı

Soyulmuş incirleri bol suyla yıkayın ve bir tencereye alın. Üstlerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra, incirler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika kaynatın. Sürenin sonunda incirleri bir kevgirle süzerek alın soğuk suyla güzelce durulayın, ardından da buzlu su dolu bir kaba atın. Böylece incirler yeşil renklerini kaybetmeyecekler. Buzlu suda incirleri 2 saat kadar bekletin ve ardından incirleri zedelemeden tek tek sularını sıkarak başka bir kaba alın. Böylece acı suları çıkmış olacak. Sularını sıktığınız incirleri tekrar bol suyla yıkatın ve tekrar zedelemeden sularını sıkarak ayrı bir kaba alın. Bu işlemi 2 defa daha tekrarlayın ki incirlerin acı suları tamamen çıkmış olsun. Reçelin şerbeti için gerekli olan su ve şekeri bir kaba alın ve kaynamaya başladıktan sonra içine karanfilleri de ekleyin. Ardından sularını sıktığınız ham incirleri ekleyin, bu şekilde şerbeti hafifçe koyulaşana dek yaklaşık 20 dakika reçelinizi kaynatın. Son olarak limon suyunu da ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Reçeliniz ılıklaştıktan sonra, kaynatıp dezenfekte ettiğiniz ve sonrasında güzelce kuruladığınız kavanozlara incir reçelinizi paylaştırın. Bu şekilde reçellerin kapaklarını kapatmadan tamamen soğuyana dek oda ısısında bekletin. Reçeller tamamen soğuduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları iyice sıkışmaları için ters çevirin . Kuru ve serin bir ortamda reçelinizi saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman kavanozunu açın ve servis edin.



