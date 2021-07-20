HAMAM OTU NASIL KULLANILIR?

Hamam otu genel olarak aktarlarda toz halinde satılan bir üründür. Aynı zamanda bu şekilde ülkenin dört bir tarafında bulunması kolay ot türleri içerisinde yer alır. Bir miktar kaba dökmek suretiyle su ile beraber öncelikle macun haline getirilmelidir. Kısa bir süre içerisinde hazırlanmış olan macun halindeki hamam otu, ilgili bölgeye dikkatli bir şekilde masaj yapılarak sürülmelidir. Daha sonra 4 ya da 5 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ardından ilgili bölge temizlenebilir. Bunun için lif benzeri bir bez kullanılabilir ve ilgili bölge temizlenir. Böylece hamam otunu sağlamış olduğu birçok değişik faydadan yararlanma şansı elde edilebilmektedir. Ancak tozun kokusu ağır olduğu için mutlaka sabunlu su ile en son temizlenmesi önemlidir. Vücut tipine bağlı olarak 2 ya da 3 hafta boyunca bu şekilde kullanımı üzerinden, vücuttaki tüylerin önemli oranda azalma sağlanabilir.

TÜY DÖKÜCÜ HAMAM OTU KILLARI AZALTIR MI?

En çok merak edilen konular içerisinde tüy dökücü hamam otunun kılları azaltıp azaltmadığı geliyor. Özellikle yüzyıllar boyunca kullanılan bir doğal kaynak olması ile beraber, vücudun farklı bölgelerindeki kılları azalttığı bilinmektedir. Osmanlı döneminden günümüze kadar kadınların özellikle kullandığı bir ürün şeklinde öne çıkıyor. Toz halinde aktarlarda hazır olarak satılan tüy dökücü hamam otu, düzenli olarak kullanıldığı taktirde vücuttaki kılların ciddi anlamda azalmasına fırsat tanımaktadır. Sadece kadınlar için değil aynı zamanda erkekler adına da kullanılabilecek olan bir ot türü olduğunu söylemek mümkün. Kılların vücuttan azalması ya da arındırılması 2 ya da 3 hafta sürerken, bu durum vücuttaki kılların yoğunluğuna bağlı olarak artış gösterir ya da azalabilir.

TÜY DÖKÜCÜ HAMAM OTUNU YAN ETKİSİ VAR MI?

Tüy dökücü bir yapısı olması ile beraber aynı zamanda hamam otunun ciddi anlamda zararları olduğu ifade edilmektedir. Özellikle aşırı kullanımı ile beraber zehirlenenler ve hatta hayatını kaybedenler bile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bireysel bir şekilde kullanılması üzerinden, cilt üzerinde bazı tahrişler ya da kızarıklıklar yaratabilir. Ayrıca yanıklar oluşturabilir ve vücudun değişik bölgelerinde alerjik reaksiyon meydana getirebilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka dengeli bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Ayrıca bundan önce bir uzman doktora başvurmak ve öneri almak da önemli bir yere sahiptir. Böylece yan etkili ya da zararlarından etkilenmeden, doğru bir şekilde kullanma şansı elde edilebilir.

HAMAM OTU NE İÇİN KULLANILIR?

Dünyanın birçok farklı bölgesinde yaygın olarak kullanılan ot türleri arasında hamam otu geliyor. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de yaygın hale gelmiş olan ve merak edilen doğal bitki kaynakları içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda Hamam otunun genelde net bir kullanım amacı bulunuyor. Bu da vücudun farklı bölgelerindeki tüyleri dökülmesidir. Özellikle istenmeyen tüylerden kurtulmak için düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Ortalama genelde 2 ile 4 hafta arasında tüylerin önemli oranda azaltılmasına imkan verir. Tabi bu durum biraz daha uzun sürebilir.

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