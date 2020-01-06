Bağdat'a ABD tarafından düzenlenen drone saldırısında öldürülen İran'ın efsane komutanı Kasım Süleymani ve hayatını kaybeden üst düzey 7 askeri yetkilinin cenaze töreni devam ediyor. Süleymani'nin cenazesi dün Bağdat'tan ülkesi İran'ın Ahvaz kentine getirilmişti.

İntikam yeminleri

Yüz binlerce insanın ağıtlar yakarak eşlik ettiği cenaze töreni bugün başkent Tahran'da devam ediyor. Naaşlar öncelikle İnkilab Meydanı'nda yüzbinler tarafından karşılandı. Tahran'daki cenaze töreninde yüz binlerce insan aynı ağızdan ABD ve İsrai'e yönelik intikam yeminleri ediyor. Bugün Tahran'da sürdürülen cenaze töreninde Süleymani ile birlikte saldırıda ölen askeri isimlerin naaşları bir kamyonla dolaştırılıyor.

Töreni Hamaney yönetiyor

Tahran'daki resmi töreni ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney yönetiyor. Tören Tahran Üniversitesi'nde yer alan camide gerçekleştiriliyor. Devlet töreninde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer devlet büyükleri de yer alıyor.

Cenazede Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin tabutu başında dualar okuyor. İranlı devlet büyüğünün tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İran'da televizyon kanallarının tamamı Tahran'daki cenazeyi canlı yayınlıyor. General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani babasının ölümüyle ilgili yaptığı son açıklamada, "Babamın ölümü İran'daki direnci daha da artıracak, ABD ve İsraile ise karanlık günler yaşatacak" ifadelerini kullandı.

Tahran Üniversitesi'nde büyük bir kalabalığa seslenen Zeynep Süleymani, "Trump'ın şeytani planı İran ve Irak'ı birbirinden ayırmaktı ancak yaptığı plan işe yaramadı, stratejisi tutmadı. Şimdi iran ve Irak ABD'den nefret etmek olan ortak duygularına daha da bağlandı" dedi. Genç kadın Trump'a seslenmeye devam ederek "Ey deli Trump, sen aptallığın sembolüsün ve uluslararası siyonizmin elindeki bir oyuncaktan ibaretsin." ifadelerini kullandı.

Naaşı 10 kilmetre omuzlarda taşınacak

Sabah saatlerinde Tahran Ünivesitesi'ndeki camide başlayan resmi törenin ardından Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürülecek.

Ardından naaş Kum şehrindeki bir türbede bekletilecek ve sonrasında Süleymani'nin memleketi Kirman'da defnedilecek. Süleymani'nin naaşı hafta sonu Bağdat, Kerbela ve Necef dahil Irak'ın bütün büyük şehirlerinde gezdirilmişti.





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