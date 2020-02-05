Dünya Hamaney'den sert açıklama: Trump'tan önce ölecek

Hamaney'den sert açıklama: Trump'tan önce ölecek

Dünya

Hamaney'den sert açıklama: Trump'tan önce ölecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu Barış Planı ile ilgili, "Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek" dedi.

05 Şubat 2020, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Ortadoğu Barış Planı’na bir tepki de Ayetullah Ali Hamaney’den geldi. Twitter’da Hamaney’e ait hesaptan yapılan açıklamada, “Amerikan komplosu ‘Yüzyılın anlaşması’ Trump’tan önce ölecek” ifadeleri kullanıldı.

Donald Trump, damadı Jared Kushner’a hazırlattığı ve ‘Yüzyılın anlaşması’ olarak nitelendirdiği planı salı günü Washington'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.

Plan, Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması, mevcut Yahudi yerleşimlerinin tamamen muhafaza edilmesi ve kurulacak Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs'te olmasını öngörüyordu.

Plana, Filistin başta olmak üzere pek çok ülke tepki göstermişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, "Bu aptalca girişimler yetti. Yüzyılın en alçak planı" demişti.


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