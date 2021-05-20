Dünya Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes başladı

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes başladı

Dünya

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konuldu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğrulamıştı.

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

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