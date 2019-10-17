Türk Hava Yolları (THY)’nın İstanbul-Hamburg seferini yapan tarifeli uçağı da bu gelişme üzerine Bremen’e mecburi iniş yaptı. Dönüş seferi olan Hamburg-İstanbul uçuşu ise iptal edildi. Hamburg-Schenelsen Havalimanı’nda öğleden sonra 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bunun üzerine havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Hamburg Havalimanı’nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

THY uçakları Berlin'e indi

Öte yandan, THY’nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen’e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen’e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg’a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY’NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi.

Bomba etkisiz hale getirildi

2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatılan Almanya’nın Hamburg Havalimanı, bombanın etkisiz hale getirilmesiyle yeniden uçuşlara açıldı.

Hamburg Havalimanı’nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Hamburg Havalimanı’nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın” denildi.