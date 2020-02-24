ABD Başkanı Donald Trump, first lady Melania Trump ile birlikte 2 gün geçirmek üzere Hindistan' vardı. 36 saatlik uzun uçuş gerçekleşirken, Trump'ın yardımcılarının tek bir gerginliği var, 'Başkan iki gün boyunca ne yiyecek?' Trump'ın neredeyse tüm öğünlerinde birlikte sofraya oturacağı Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindu inançları gereği sıkı bir vejetaryen olduğu biliniyor. Nitekim, öküz ve inekler de ülkede kutsal varlıklar konumunda. Hindistan'da vejetaryenlik seçilmiş bir yaşam tarzında ziyade, oldukça kök salmış bir inanç ve kültür olarak görülüyor. Trump'ın ise bir kase salatadansa, dev bir hamburgeri tercih edeceği tüm dünya tarafından biliniyor.

Trump, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray'a 300 hamburger siparişi vermişti

Sebze yerken hiç görülmedi

CNN International'a konuşan yakın bir kaynak, Trump'ın günlük olarak tükettiği gıdaların başında yumurta, domuz pastırması, köfte, iyi pişmiş biftek ve hamburger olduğunu; hatta Trump'ı hiç sebze yerken görmediğini aktarıyor. Trump, 2019'un Ocak ayında, Oval Ofis'te ağırladığı misafirleri için Beyaz Saray'a ABD'li fast food zinciri Mc Donald's'tan 300 menü siapariş vermiş, bunları da 'cebinden' ödediğini açıklamıştı. CNN International'a konuşan gizli kaynaklar, Modi'nin Trump için beslenme şeklini değiştirmeyeceğini, Trump için de vejetaryen bir menü servis edeceğini söyledi. Trump'ın her zaman olduğu gibi kendi yemeğini Air Force One uçağında götüreceği tahmin ediliyor.