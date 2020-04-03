Magazin Hamdi Alkan'dan özlem dolu paylaşım

Hamdi Alkan'dan özlem dolu paylaşım

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Hamdi Alkan'dan özlem dolu paylaşım

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, corona virüs nedeniyle karantina günlerini eşi Selen Görgüzel ile evinde geçiriyor. Alkan, kızlarına duyduğu özlemi sosyal medyada dile getirdi.

03 Nisan 2020, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Çocuklarını göremeden geçirdiği günlerinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hamdi Alkan, onları özlediğini dile getirdi. Kızlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, altına şu notu düştü:

 “Çok değil bir kaç ay öncesi. Bir anımız.. Şimdi ayrı şehirlerde hatta ülkelerde olsak da değişmeyecek tek gerçek size olan sevgim ve özlemim sevgili kızlarım. Kendinize ve dünyaya iyi bakın. Soluk aldığınız her anın kıymetini bilin… İyi olun, iyilik doldurun hayatı.”

Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.


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