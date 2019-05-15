Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamaları şöyle;

DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan Polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye’de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz dokuz DHKP/C mensubuna yönelik bugün (15 Mayıs) verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan’da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca DHPK/C, AB’nin de terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.