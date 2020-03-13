Türkiye Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin

Türkiye

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi.

13 Mart 2020, Cuma 18:54 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."

AA

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