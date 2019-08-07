Hamile eşini bıçaklayan cani tutuklandı

İddiaya göre, 3 Ağustos’ta Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Ç. ile 7 aylık hamile eşi Zehra Ç. arasında "kıskançlık" tartışması yaşandı.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI

M.Ç, telefonunu incelediği eşini, başka bir erkekle fotoğrafının olduğu gerekçesiyle 9 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, M.Ç’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı eş, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olaydan sonra ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Ç. ile bebeğinin ise hayati tehlikeyi atlatamadıkları bildirildi.

AA