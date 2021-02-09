İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (38) ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Eşinin düştüğünü söylemişti ama; Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti. Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Semra Aysal'ın abisi konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamile kadının oğlunun ismini düşündüğü sırada kocasının söyledikleri vahşetin aylar öncesinden planlandığını ortaya çıkardı.

İşte korkunç olayla ilgili detaylar:

Talihsiz kadının ağabeyi Naim Yolcu olayın ilk baştan beri kaza olmadığını bildiklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı olan Naim Yolcu, şunları anlattı:

"Oraya gittiğimizde Hakan'a kız kardeşimin nasıl düştüğünü sordum. Nasıl düştüğünü anlatınca pek aklıma oturmadı. Tutarsızlık vardı. Konuşma tavrı bile ele veriyordu.Kız kardeşimin adına vekaletname çıkardığını ve bu şekilde kardeşimin adına kredi çektiğini öğrendik. Ayrıca kız kardeşimin üzerine bir yıllık ferdi kaza sigortası yaptırmış. Kız kardeşimin vefatından önce 84 bin, 15 bin ve 30 bin olmak üzere toplam 119 bin liralık 3 kredi çekmiş. Bu kredilerin ödemesi aylık 11-12 bin liraya denk geliyor. Bu kadar geliri olmadığı halde bir insan kredi borcunu nasıl ödeyebilir. Kardeşim kredi kartı bile kullanmazdı. Kız kardeşimin haberi olmadan bu kredileri çekmiş."

"3 saat önce öldüreceği yere oturtmuş'

Kız kardeşinin doğumunun yaklaştığını ve bu nedenle yürümekte ve oturmakta güçlük çektiğini anlatan Naim Yolcu, "Kız kardeşimi zorla tatile götürmüş. Kardeşimi 3 saat uçurumun dibinde oturtuyor. Bu planlı bir cinayet. Doğmamış bebeği ile eşi öldü ancak cenazede gözünden yaş gelmedi.

Kendi kardeşi bile ondan şüphelendi

Kardeşimin cenazesi eve getirildiğinde internete girip kredi borcunu ödemiş. Hala yüreğim sızlıyor. Olaydan sonra Hakan'ın kız kardeşi bile yanımıza gelip, 'Hiç mi şüphelenmiyorsunuz? Bu şeytanın vücut bulmuş hali' dedi.

Oğluna isim koyacaktı, 'O toprak olacak' dedi

Kız kardeşimin oğlu olacaktı. Adını Hamza koyacaktı. Ancak Hakan, 'ismi Hamza olmayacak. O Toprak olacak' demiş. O anda düşünemiyorsunuz. Sadece oğlunun isminin Toprak olmasını istiyor diye düşünüyorsunuz. Ama sonradan bu cümlenin ne kadar manidar olduğunu anladık" dedi.

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