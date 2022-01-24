Hamile hemşireye görevi başında saldırmışlardı! Olayda yeni gelişme

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.





Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 16 Ocak günü hemşire Gülhan D.'nin kan alma merkezinde görev yaptığı ve hasta Gülcan A.'nın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın kan alma işlemine geçtiği belirtildi. Hasta Gülcan A.'nın hemşireye "Ben kalkabilir miyim?" dediği hemşirenin de "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta Gülcan A.'nın "Aman siz kaldırmayın sakın" dediği anlatıldı. Şikayetçi hemşirenin işlerini bitirmesi halinde yardımcı olacağını söylediği, hasta Gülcan A.'nın da hemşireyi beklemeden koridora çıktığı ve baygınlık geçirdiği, olaya müdahale eden doktor ve hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına getirdikleri belirtildi. O sırada hasta yakınlarından Aycan Koçyiğit'in, şikayetçi hemşireye "Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" dediği, şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in ise "Sen terbiyesizsin kes sesini git" dediği anlatıldı.

"DİZİNİ HEMŞİREYE VURUP YERE DÜŞÜRDÜĞÜ"

Şikayetçi hemşirenin hasta yakınlarına karşılık vermediği, Nurcan Koçyiğit'in elindeki poşetleri hızlıca yere atıp müştekiye yaklaşarak "Ne oldu, ne yapacaksın?" dediği ve tahrik etmeye çalıştığı anlatıldı. Şüpheli Nurcan Koçyiğit'in hemşirenin başından tuttuğu, saçını çekip sağa sola savurduğu ve başörtüsünü açtığı, hemşirenin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli Rıdvan'ın 4-5 metre uzaktan hızlıca gelerek dizini hemşirenin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamleyle yere düştüğü anlatıldı.

4 ŞÜPHELİ YERDE SALDIRDI, BİRİ KARNINA TEKME ATTI

Sonrasında bütün şüphelilerin hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları, ellerindeki eşyaları fırlattıkları ve şüpheli Nurcan'ın hemşirenin karnına tekme attığı, çevredekilerin "Yapmayın kadın hamile" telkinlerine rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği kaydedildi. Çevredekilerin olayı ayırdıkları, şüpheli Nurcan'ın kapıdan çıkarken "Doymadın mı hadi gel biraz daha dövelim" dediği iddianamede yer aldı. Hemşire Gülhan D.'nin kendisini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu belirtilen iddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre hemşirenin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı vurgulandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüphelilerin suçlamaları reddettikleri anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlarından, tutuklu şüpheli Rıdvan Koçyiğit ile tutuksuz şüpheliler Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit'in ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Özden ATİK - Mikail BIYIKLI / İSTANBUL (DHA)



