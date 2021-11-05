Türkiye Hamile kadın çocuklarını kurtarmayı başardı ama kendini kurtaramadı! Kahreden olay kamerada

Hamile kadın çocuklarını kurtarmayı başardı ama kendini kurtaramadı! Kahreden olay kamerada

Türkiye

Hamile kadın çocuklarını kurtarmayı başardı ama kendini kurtaramadı! Kahreden olay kamerada

Batman'da hamile Songül Şengül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. Hamile kadın bebek arabasındaki 2 kızını iterek kurtardı ama kendisi olay yerinde hayatını kaybetti. Kahreden olay saniye saniye kameraya yansıdı.

05 Kasım 2021, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
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Batman'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26), hayatını kaybetti. Şengül'ün çarpma öncesi bebek arabasını iterek çocuklarını kurtardığı öğrenildi.



HAMİLE KADIN KIZLARINI KURTARDI, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kentte sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Songül Şengül'e 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Aracın altında kalan Şengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül'ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip, kızlarının hayatını kurtardığı öğrenildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.

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