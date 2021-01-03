ABD'li 52 yaşındaki Lisa Montgomery 2004'te işlediği korkunç cinayet suçu dolayısıyla idam edilecek. Lisa Montgomery, ülkede 68 yıl aradan sonra idam cezası infaz edilecek ilk kadın oldu. ABD 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim törenini beklerken, 68 yıl sonra ilk kez bir kadının idam edileceği tarih de belli oldu.

ABD'de Lisa Montgomery adındaki bir kadın 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasındaysa karnını yararak doğmamış bebeğini çalmaya çalışmıştı.

Korkunç cinayetin ardından hapse atılan Montgomery'ye duruşmasının ardından idam cezası verilmişti.

Zehirli iğneyle idam edilecek

ABD Adalet Bakanlığı Montgomery'nin idamının 8 Aralık'ta, zehirli iğneyle infaz edileceğini açıklanmıştı. İdam, Corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Lisa Montgomery'nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek.

Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Lisa Montgomery, mahkemede cinayeti işlediği sırada hamile olduğunu sandığını, hezeyanlar gördüğünü ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek kendini savunmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucunda katil Lisa Montgomery'nin 4 çocuk annesi olduğu ve 4. doğumundan sonra tüplerini bağlattığı ve bir daha hamile kalmasının mümkün olmadığı ve yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmiş.

Evine gittiği Bobbie Jo Stinnett'i önce boğan sonra da bıçakla karnını yararak bebeğini çalan Montgomery, cinayetin ertesi günü olayda mucize şekilde hayatta kalan bebekle birlikte bir ahırda saklanırken yakalanarak tutuklanmıştı.

Bobbie Jo Stinnett'in öldürüldükten sonra karnından alınan bebeği olaydan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Victoria Jo Stinnett şu anda 16 yaşında bir genç kız.

Hakkında idam kararı verilen Montgomery ABD'de 68 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacak.

ABD'de idam edilen en son kadın mahkum 1953'te infazı gaz odasında gerçekleştirilen Bonnie Heady olmuştu. Bonnie Heady, Bobby Greenlease adındaki 6 yaşında bir erkek çocuğunu kaçırıp öldürmekten suçlu bulunmuştu. Çocuğun cesedi daha sonra Bonnie Heady'nin arka bahçesinde gömülü olarak bulunmuştu.

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