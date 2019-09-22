İstanbul Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı.

Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmedildi.

SÖKÜLEN TABELANIN YERİNE YENİSİ ASILDI

Ayrıca, Seydioğlu Baklava’nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verildi. Ancak iki kardeş bu karara rağmen sadece bir dükkânın tabelasını kaldırınca, Seyidoğlu yetkilileri icra memurlarıyla dükkânlardaki tabelaların sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen tabelaların yerine ise bir süre sonra üzerinde ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı tabelalar asıldı.

20’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Kaynarca Mahallesi’ndeki ikinci dükkân ise olayın ardından müşteri gelmediği gerekçesiyle kapatıldı.

Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar nedeniyle Anadolu Adliyesi 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi. Mahkeme ayrıca, iki kardeşin yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

Aziz Özen/ HÜRRİYET