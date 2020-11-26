Hamile kadınların en çılgın arzuları

Bir grup Reddit kullanıcısı kadın, hamileyken tuhaf ve alışılmadık isteklerini paylaştı. Temizlik süngeri, makyaj ürünü gibi şeylere istek duyan anne adaylarının kuşkusuz arzularında sınır yoktu.

Hepimiz hamileyken dondurma ve turşu isteyen kadınlarla ilgili hikayeler duyduk, ancak aşermenin bundan çok daha tuhaf olabileceği ortaya çıktı. İşte bazı kadınların Reddit'te bebeklerini bekledikleri sırada itiraf ettikleri en çılgın arzulardan bazıları...

Temizlik süngeri çiğnemek

25 yaşındaki Rhiannon Cole, tebeşir veya toprak gibi gıda dışı maddeleri yeme arzusunu içeren Pica bozukluğundan muzdaripti. Oğluna hamileyken de ekstra olarak sünger çiğnemeyi tercih ediyordu.

Göz farı

Bir kullanıcı itiraf etti: 'Göz farı arzuladım. Çok tuhaftı. Doktoruma söyledim ve kan tahlili yaptırdım. Anemiydim. Hormonlar garip şeyler istemenize neden olabilir.'

Yanmış kibrit koklamak

Emmaloux adındaki kadın, kibritleri yakıp yakıp yanmış kibritleri koklamayı ve yemeyi seviyordu. Ancak doktorunun buna bir son vermesi gerektiğini söyleyerek bu isteğinden vazgeçti.

Yemekleri karıştırarak yemek

Bir anne ise hamileliğinde yemekleri karıştırarak yediğini söyledi. Turşunun üzerine dut reçeli döken kadın dondurmayı bala batırarak yediğini söyledi.







