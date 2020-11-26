Doğum Öncesi Hamile kadınların en çılgın arzuları

Hamile kadınların en çılgın arzuları

Doğum Öncesi

Hamile kadınların en çılgın arzuları

Reddit kullanıcısı kadınlar, hamileyken aşerdikleri tuhaf şeyleri paylaştılar. Aşerdikleri şeyler ise hiçbirimizin alışık olmadığı tuhaf isteklerden oluşuyor.

26 Kasım 2020, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir grup Reddit kullanıcısı kadın, hamileyken tuhaf ve alışılmadık isteklerini paylaştı. Temizlik süngeri, makyaj ürünü gibi şeylere istek duyan anne adaylarının kuşkusuz arzularında sınır yoktu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Hepimiz hamileyken dondurma ve turşu isteyen kadınlarla ilgili hikayeler duyduk, ancak aşermenin bundan çok daha tuhaf olabileceği ortaya çıktı. İşte bazı kadınların Reddit'te bebeklerini bekledikleri sırada itiraf ettikleri en çılgın arzulardan bazıları...

Temizlik süngeri çiğnemek

25 yaşındaki Rhiannon Cole, tebeşir veya toprak gibi gıda dışı maddeleri yeme arzusunu içeren Pica bozukluğundan muzdaripti. Oğluna hamileyken de ekstra olarak sünger çiğnemeyi tercih ediyordu.

Göz farı 

Bir kullanıcı itiraf etti: 'Göz farı arzuladım. Çok tuhaftı. Doktoruma söyledim ve kan tahlili yaptırdım. Anemiydim. Hormonlar garip şeyler istemenize neden olabilir.'

Yanmış kibrit koklamak 

Emmaloux adındaki kadın, kibritleri yakıp yakıp yanmış kibritleri koklamayı ve yemeyi seviyordu. Ancak doktorunun buna bir son vermesi gerektiğini söyleyerek bu isteğinden vazgeçti.

Yemekleri karıştırarak yemek

Bir anne ise hamileliğinde yemekleri karıştırarak yediğini söyledi. Turşunun üzerine dut reçeli döken kadın dondurmayı bala batırarak yediğini söyledi.


İlgili Haberler
Sperm testi nasıl yapılıyor?Gebelikte vajina ağrısı neden olur?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Uzaktan eğitim artı karantina eşittir huni
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İyot eksikliği gebeliği tehlikeye sokabilir mi?