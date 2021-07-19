Hamile kalamamak kadınlarda nasıl bir psikolojik bunalım yaratıyor?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi. Bugün ki bilgilerimizle; normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık hamile kalma oranı % 25 olduğunu biliyoruz. Bu oran 1 yıl sonrasında % 85, 2 yıl sonrasında ise % 90 civarındadır.

Kısırlık ise herhangi bir doğum kontrolü yöntemi uygulamaksızın, 1 yıl süreyle, düzenli ilişkiye rağmen hamile kalamama durumudur. Kısırlık problemi olan ailelerin yaklaşık %30’unda erkekte, %30’unda kadında ve %30’unda ise hem erkekte hem de kadında problem vardır. %10’unda ise yapılan tetkiklere rağmen bir sorun tespit edilemez, bu grup ise “açıklanamayan kısırlık” olarak adlandırılmaktadır.

Son dönemlerde gelişen yöntemler sayesinde kısırlık nedenleri hem daha kolay tespit edilmekte hem de birçok çözüm bulunabilmektedir.

Hamile kalamama durumu kadınlarda daha fazla olmak üzere çiftte ciddi bir strese neden olabilmektedir. Bunun nedenleri:

- Kadının ve erkeğin ailesinin çocuk yapma konusundaki baskıları.

-Arkadaşların ya da yakınların bu konuda sorduğu sorular.

- Kadının çevresindeki arkadaşlarının hamilelikleri.

- Planlamaya rağmen gebelik oluşmaması.

-Kadının doğuramayacağına ve diğer kişilerden eksik olacağına dair yetersizlik duyguları.

-Eşlerden birinin ya da her ikisinin aşırı çocuk yapma isteği.

-Erkeğin çocuk yapma isteğinin olmaması.

-Kadının yaşının ilerlemesi.

- Geç yaşta yapılan evlilikler.

- Kısırlıkla ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen hamile kalınamaması.

-Erkekte olan kısırlık sorununun, tedavi edilse dahi kadının üstlenmesi.

-Olan düşükler.

-Başarısız tüp bebek deneyimi

-Tüp bebek deneyimlerinin sayısının fazlalığı

-Birinci çocuğa gebelikte yaşanan sorunların ikinci gebelik için endişe yaratması.

- Birinci çocuğun doğumundan sonra oluşan lohusalık dönemi psikolojik sorunları.

Bahsettiğimiz bu sorunlar nedeniyle kadınlarda hamilelik ile ilgili ciddi korku ve kaygılar oluşur. Birçoğu bu dönemde psikolojik olarak oldukça etkilenmelerine rağmen psikolojik yardım almazlar. Ya da nasıl bir yol izleyeceklerini bilmezler. Geçen her gün stresi biraz daha artırır. Kısır bir döngü oluşur. Birçok kişi için kolaylıkla gerçekleşen hamilelik bir kısım çift için ciddi psikolojik sıkıntılara neden olur. Hamile kalma sorunu yaşayan çifte öneriler:

-Bazen hiçbir neden olmaksızın hamile kalınamayabilir. Bu nedenle aşırı baskı hissediyorsanız, evde ve yakınlarınızla hamilelikle ilgili konuşmayı bir süre bırakın.

-Her yaşadığınız cinselliği hamile kalma düşüncesiyle yaşamaktan vazgeçin. Cinselliği rahat yaşamak hamilelik ihtimalini artıracaktır.

-Bazen hamilelikle ilgili uğraşılar birbirinizi ihmal etmenize neden olabilir. Aranızdaki ilişkiye odaklanın, olumlu ve pozitif geçirdiğiniz günler sizi moral olarak yükseltecektir.

- Dünyada her insandan bir tane olduğunu, yani sizin de tek olduğunuzu unutmayın. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın.

-Kadın kendi ailesiyle, erkek kendi ailesiyle bu konuda konuşmalıdır. Bu konuda soru sorma ve baskı yapmalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunmalısınız.

-Bazı kadınlar hamile kalma veya sürdürmeyi engeller düşüncesiyle aşırı tedbirli davranırlar. Doktorunuzdan yapabileceğiniz egzersizleri öğrenin. Spor ve egzersiz sizi hem daha mutlu hissettirir hem de daha zinde ve rahat hissettirir.

-Çevrede size önerilecek çeşitli saçma yöntemleri denemeyin. Sorun varsa mutlaka çözüm için doktora başvurun.

-Bu konu mahrem bir konudur. İlk yaşanan olumsuzlukta herkese anlatırsanız bu konuda size sürekli soru ve önerilerin geleceğini aklınızdan çıkarmayın. Bunun size gelecekte baskı yaratacağını gözden kaçırmayın.

-Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanından ve üroloji uzmanından tıbbi yardım almaktan çekinmeyin.

- Tüp bebek denemeye karar verirseniz, bunun uzun ve zahmetli bir yol olduğunu unutmayın. Kendinizi hazır hissederek bu yola çıkın. Çünkü birden fazla deneme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu normal bir durumdur.

- Başarısız tüp bebek deneyimleri varsa hamile kalmakla ilgili tedavilere bir süre ara verin. Şunu unutmayın yeni bir deneme için mutlaka morale ihtiyacınız vardır.

- Bütün bu önerilere rağmen sıkıtınız ve stresiniz devam ediyorsa mutlaka bir psikiyatrist ya da psikologdan bir süre yardım alın.



