Hamile kalmak için cinsellikte en sık yapılan hatalar

Fazla cinsel ilişkiye girmek

İster inanın ister inanmayın, çok fazla seks erkeğin sperm sayısını azaltabilir, bu durumun daha sonra toparlanması birkaç gün alabilir. Yumurtlama zamanınızı düşündüğünüzde, Kadın Doğum Uzmanı Ghofrany, doğurganlık döneminiz boyunca her gün değil, iki günde bir seks yapmayı öneriyor.

Pozisyonlar hakkında takıntılı olmak

Başınızın üzerinde durmaya, bacaklarınızı havada kaldırmaya veya bebek yapma şansınızı artırmak için başka herhangi bir cinsel ilişki veya cinsel ilişki sonrası pozisyona girmeye başladıysanız size kötü bir haberimiz var. Tüm bu yaptıklarınızın hiçbiri maalesef işe yaramıyor. Gerçek şu ki, bir erkeğin sperminin çoğu boşaldığı anda kadının yumurtasına gidiyor, diyor Ghofrany. Sonrasında çıkan artık sıvıya gelince zaten fazla olan sıvıyı vücut dışarıya atıyor. Özetle eğer sperm hareketliliği sağlıklıysa şekilden şekile girmenize gerek yok.

Hamilelik için acele etmeyin

Altta yatan herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, bir kadın doğum uzmanından yardım istemeden önce muhtemelen beklemelisiniz. Ghofrany, sağlıklı hastaların yüzde 80'inin bu zaman çerçevesinde hamile kalacağını söylüyor. 35 yaşın üzerindeyseniz, bir yıl yerine altı ay boyunca denedikten bir uzmandan randevu ayarlayın.

Hatanın kadında olduğunu düşünmek

Dünyanın neresinde olursa olsun, bir çiftin hamile kalması zor olduğunda, birçok kişi (çiftler dahil) otomatik olarak kadının hatalı olduğunu, kadında bir sorun olduğunu düşünme eğilimdedir. Oysaki tüm dünyada kısırlık vakalarına genel olarak bakıldığında; % 40 oranında erkekten, yine % 40 oranında kadından, geri kalan % 20 de her ikisinden kaynaklanan kısırlıklar bulunmaktadır.

Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi kadın doğum ve jinekoloji profesörü Machelle Seibel’a göre, kısırlık söz konusu olduğunda erkeklerin kendilerinde bir şeylerin yanlış olduğuna inanmak ya da bir şeylerin yanlış gittiğine inanmak istemeleri daha az olasıdır. Boşalınca meni dışarı çıkabildiği için, içinde sperm olsun ya da olmasın erkek kendini üreme için verimli olarak kabul ediyor. Ancak durum hiç de böyle değildir.



