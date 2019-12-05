Hamile kalmak için en uygun zaman hangisi?

Bebek planlayan çiftlerin büyük bir kısmı korunmayı bıraktıktan sonra hemen gebe kalma beklentisi içinde oluyorlar. Ancak gebe kalabilmek için birçok faktörün bir arada olabilmesi gereklidir.Bu nedenle korunmayı bıraktıktan sonra hemen gebeliğin oluşmaması normal kabul edilir.

Bu konuda örnek olarak 25 yaşındaki sağlıklı bir çifti ele alırsak,kendiliğinden gebe kalma şansı her ay için %20 ve 1 yılın sonunda %90 civarındadır. Bu rakamların kadın yaşı arttıkça, her yıl bir miktar azaldığı gözönünde bulundurulursa çiftlerin korunmayı bıraktıktan sonra neden hemen gebelik elde edemedikleri daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle gebelik planlayan çiftler eğer bir yıl korunmasız düzenli beraberliğe rağmen gebelik elde edemiyorsa infertiliteyle yani kısırlıkla ilgili testler yapılmaya başlanabilir. Bundan önce detaylı test yapmaya gerek yoktur.

Hastaların sıklıkla merak ettiği konulardan biri, doğal yollarla gebe kalabilmek için uygun zamanlardır.

Aslında bu durum kişinin adet döngüsünün uzunluğuna bağlıdır.Düzenli adet gören kadınlar için bu süre kolaylıkla hesaplanabilir. Genel bir kural olarak, her kadın yumurtlama olduktan yaklaşık 14 gün sonra ya adet görür ya da hamiledir.Bu durumda, 28 gün arayla adet gören bir kadın için yumurtlama tarihi, adetin ilk gününden itibaren 14. gündür. Dolayısıyla gebe kalmak için en yüksek şans 14. gündedir. Ancak örneğin adet döngüsü uzunluğu 35 gün ise, yumurtlama günü adetin ilk gününden itibaren 21. gündür. Yumurtanın yumurtlama sonrası canlılık süresi yaklaşık 12-24 saattir. Sperm ise yaklaşık 7 güne kadar kadın vücudunda canlı kalabilir. Gebelik şansını artırmak için yumurtlama tarihinden 3 gün önce ve 3 gün sonranın da değerlendirilmesi önerilir.

Bu tür hesaplamalar yapmak çoğu çift için kafa karıştırıcı ve stres artırıcıdır. En iyisi gebelik planlayan çiftlerin haftada 2-3 kere korunmasız beraber olmalarıdır.

Sağlıklı bir gebelik için ne yapılmalı?

Sağlıklı bir gebelik için ideal olan yaklaşım, gebelik planlayan kadınların korunmayı bırakmadan önce jinekolog kontrolünden geçmeleridir. Bu muayenede hem gebeliğe engel jinekolojik sorunlar varsa saptanabilir hem de genel sağlık durumuyla ilgili gebelik öncesi giderilmesi gereken problemler varsa bu durumlar giderildikten sonra gebe kalınması önerilir. Ayrıca gebelik öncesi dengeli ve sağlıklı bir diyete başlanması, sigara ve alkolün bırakılması ve folik asit içeren bir vitamin takviyesine başlanması da önerilir.





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