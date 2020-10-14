Hamile kalmak için ne sıklıkla ilişkiye girilmelidir?

Hamile kalmak her zaman basit ve hızlı bir yolculuk olmayabilir. Gebelik şansını artıran faktörleri göz önünde bulundurmak ve hamile kalabilmek için en doğru zamanları tespit edebilmek, hamile kalmak isteyen çiftler için oldukça verimli yol izlenmesini sağlayabilir.

Her kadının sağlıklı bir adet döngüsünde, hamile kalmaya uygun olduğu günler vardır. Yumurtlama (ovulasyon) zamanı genellikle adetin ilk gününden sonraki 13-16. günler arasında gerçekleşir. Ancak buna rağmen, menstrual döngünün herhangi bir gününde, hatta adet gününde bile hamile kalmak mümkün olabilir. Bu yüzden takvim yöntemi ile korunmak ya da gebe kalmaya çalışmak her zaman işe yaramaz.

Menstrual döngü takibi gebelik planlarını kolaylaştırsa da, her zaman tek başına yeterli bir yöntem olmaz. Eğer gebe kalmakta zorlanıyorsanız, bazı diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

Doğurganlık şansınızın yüksek olduğu günleri takip edin

Düzenli olarak cinsel ilişkiye girmenize rağmen hamile kalamıyorsanız, yumurtlama zamanını takip etmek yeterli olmayacaktır. Hamile kalmaya uygun olduğunuzu gösteren diğer işaretleri takip etmeniz gerekir. Doğurgan olduğunuz günler, genellikle adet döngünüzün 9. ile 20. günleri arasında olur. Bu günlerde vücudunuzdaki değişimleri çeşitli yöntemlerle takip etmeniz, en doğru günün hangisi olduğunu tespit etmenizi sağlayarak hamile kalma planlarınızı kolaylaştırabilir.

Yumurtlama takibi

Döngünüz boyunca vücudunuzdaki bazı değişiklikleri gözlemleyerek yapacağınız basit bir takip ile hangi günlerde hamile kalmaya uygun olacağınızı tespit etmeniz mümkündür.

Yumurtlama testi: Gebelik testi gibi çalışan yumurtlama testi aletleri, idrardaki hormon seviyelerini ölçerek yumurtlama evresinde olup olmadığınızı gösterirler. Evde kolaylıkla uygulanabilen testler, LH hormonunu ölçerek yumurtlama günlerini tespit etmede çoğunlukla başarılıdır.

Bazal vücut ısısı ölçümü: Yumurtlamadan sonra yükselmeye başlayan progesteron hormonu, bazal vücut ısısının bir miktar artmasına ve birkaç gün boyunca yüksek kalmasına neden olur. Her sabah yataktan kalkmadan önce aynı saatte bir ateşölçer ile vücut ısınızı ölçüp günlük bazal vücut ısınızı belirleyebilirsiniz. Her gün vücut ısınızı ölçüp kaydettiğinizde, vücut ısınızın yükseldiği günlerin yumurtlamadan bir gün sonrası olduğunu tespit etmiş olursunuz.

Servikal mukus takibi: Döngünün her evresinden devam edebilen vajinal akıntı, yumurtlama evresine girildiğinde gözle görülür şekilde değişir. Her gün vajinal akıntınızın nasıl göründüğünü inceleyip kaydederseniz, ayın belli günlerinde sıvının daha mukus benzeri, yumurta beyazı kıvamında olduğunu görebilirsiniz. Servikal mukusun beyaz, kokusuz ve esnek bir kıvamda görüldüğü günler, yumurtlamanın olduğu günlerdir.

Ruh halindeki değişimler: Tıpkı vücut ısınızı ve vajinal akıntınızı takip eder gibi, günlük ve haftalık ruh hali değişimlerinizi de takip ederseniz; döngünüzün belirli zamanlarında daha hareketli, özgüvenli, enerjik hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Yumurtlama evresinde salgılanan hormonlar, kadınların ruh halini de etkileyerek gebe kalmayı kolaylaştırma işlevi görürler. Cinsel isteğinizin artması, kendinizi daha enerjik hissetmeniz, cildinizin ve genel dış görünüşünüzün daha canlı gözükmesi de yumurtlama evresinde olduğunuzun işareti olabilir.

Hamile kalmak için ne sıklıkta ilişkiye girmek gerekir?

Hamile kalmak için gerekli cinsel ilişki sıklığı, çiftlerin tercihlerine ve erkekteki bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı erkeklerde sperm sayısının az olması gibi kısırlık gerekçeleri görülmesi durumunda, ilişki sıklığının daha az olması tavsiye edilebilir. Gebe kalmaya çalışan bir çift için uygun ilişki sıklığını belirlemek, tam olarak çiftin üreme fatörlerini gözden geçirerek mümkün olabilir. Bu konuda doğum ve tüp bebek uzmanlarına danışmak doğru bir karar olacaktır. Eğer kadında ve erkekte belirlenmiş bir kısırlık gerekçesi mevcut değilse, yumurtlamanın gerçekleştiği günlerde günde bir kez olacak şekilde ilişkiye girmek, en uygun ilişki sıklığı olacaktır. Sık sık ilişkiye girmek gebelik şansını arttırır ancak, günde bir defadan fazla boşalmak erkeklerin sperm sayısını olumsuz etkileyeceğinden, önerilmez. Ancak bazen, her ayın gebe kalmak için en uygun günlerini belirleyerek planlı ve programlı bir şekilde cinsel ilişkiye girmek, bazı çiftler için yorucu ve psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Böyle bir durumda stres faktörünün de gebelik şansını etkilediğini göz önünde bulundurarak, en az iki günde bir ilişkiye girecek şekilde bir planlama yapmak daha az yorucu ve etkili olacaktır.











