Bebek sahibi olma kararı hayatımızda aldığımız önemli kararlardan biridir. Bu kararı aldıktan sonra anne adaylarında bu sürecin sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için kaygılar başlayabilir. Vücudunuzun doğal olarak hamile kalma şansını artıracak bazı doğal yöntemler var. Beslenme ve yaşam değişiklikleri bu yöntemlerin başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin hamile şansını arttıran doğal yolları anlattı.

Hamile kalmayı kolaylaştırmak için ne yapılmalı?

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler bazı doğurganlıkla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilir. Bebek sahibi olma kararı aldıktan sonra anne adaylarında bu sürecin sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için kaygılar başlayabilir. Bu süreçte elimizde olmayan olumsuzluklar gelişebilir..Ancak bu sürecin olabildiğince sağlıklı ve dengeli geçebilmesi için beslenme oldukça önemli bir yer alır. Yumurtanın hem kalitesini hem de sayısını arttırmak için kolin, inozitol, folik asit, omega 3, A ve D vitamini, protein içeren besinler mutlaka diyetimizde yer almalıdır.

Hamile kalmak için ne yemeli hangi besinler tüketilmeli?

Yumurta: Kolin, inozitol, A ve E vitamini içerir. Günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Karaciğer: Folik asit, inozitol, kolin, B vitamini ve demir içerir. Haftada 2 kez tüketilmelidir.

Yeşil sebzeler: Besin değerini kaybetmemesi için ya çiğ olarak yada buharda haşlanmış olarak tüketilmelidir. Özellikle ıspanak , brokoli, lahana, kuşkonmaz, marul, karnıbahar demir ve folik asitten zengin besinlerdir.

Omega 3 açısından zengin besinler yumurta kalitesinde ve embriyo tutunmasında etkinliği ispatlanmıştır. Uskumru, sardalya, hamsi, alabalık, somon gibi omega 3 den zengin besinler haftada 2 kez tüketilmelidir. Fındık, ceviz, badem, avakado, zeytin gibi omega 3 den zengin besinler mutlaka diyete eklenmelidir.

Proteinler: Kan şekeri dengesinin sağlanması ve hücre yenilenmesine yardımcı olan aminositler üretir. Bu aminoasitler hormon üretimi ve hücre onarımını sağlarlar. Balık, et, baklagiller, yumurta, kuruyemişler ve çekirdek önemli protein kaynaklarıdır.

Süt ve süt ürünleri: Östrojen konsantrasyonunun yükseltir.

Meyveler: Cvitaminden zengin olması sebebiyle bilinen en önemli antioksidanlardan biridir. Sperm hareketliliğinin sağlanmasında ciddi değere sahiptir.

Çinko eksikiliğinde yumurta oluşumu yavaşladığı için hamile kalma şansı azalır. Midye, kırmızı et, sebzeler, tavuk, süt, yoğurt, peynir, kaju, badem, yer fıstığı çinko bakımından zengindir.

Hergün alkol tüketimi erkeklerde testosteron üretimini ve sperm sayısının arttırarak hamilelik oranını azaltır. Ayrıca alkol kullanan annelerin bebeklerinde zeka geriliği, gelişme geriliği, iskelet sistemi ve kalp anomalileri ihtimali artar.

Sigara sperm kalitesini etkiler ve bebeğinizin oluşumunu sağlayan yumurtanın DNA 'sına zarar verir. Düşük , düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, erken doğum ve ani bebek ölümü gibi olumsuzluklara neden olur.

Kahve: Günlük kullanımın 1-2 fincandan fazla olması durumunda düşük, erken doğum, bebekte gelişme geriliği görülebilir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr