Uzmanlar yeteri kadar ilişkiye girmemenin hamile kalmakta en belirleyici faktör olduğunu belirtiyorlar. Eğer yapacaksanız, doğru şekilde ve doğru sayıda yapın. Uzmanlar, doğurganlık döneminizde her gün veya iki günde bir ilişkiye girmenizi öneriyor. Eğer siz de diğer çoğu kadın gibi bu dönemi bilmiyorsanız, doktorunuza danışarak yumurtlama evrenizin ne zaman olacağını öğrenebilirsiniz. Doğru zamanda ilişkiye girmek hamile kalmanın püf noktalarından biri.

Yumurtlama dönemini iyi hesaplamak gerekir

Hamile kalmak için matematik derecesine sahip olmanız gerektiğini düşündünüz mü? "Yumurtlama döneminin zamanlamasını anlamamak genel yapılan hatalardandır" diyor uzmanlar. Çoğu kadın için yumurtlama yarı dönemde olur ama tam dönem 28-32 günlük bir dönemdir. Çoğu kadın adet dönemi başlamadan 14 gün önce yumurtlar. Bu yüzden, eğer toplam periyodunuz 24 gün ise, yumurtlamanız 10. güne denk gelecektir. Düzensiz periyodlarınız varsa tüm bu bilgiler kafa karıştırıcı olabilir ve son olarak ne zaman adet gördüğünüzü hatırlamayabilirsiniz. Çok yapılan bir diğer hata, periyodun ilk gününü hesaplamamaktır. İlk gün kanamaya başladığınız ilk günüdür. Bir gün öncesi veya sonrası değil. Çünkü hamilelik bazen saatlere bile indirgenebilir, o yüzden periyodun ne zaman başladığını bilmek önemlidir.

Cinsel fantezi malzemeleri kullanmak

Duş yapmak doğal ve eğlenceli bir adım gibi görünse de, kesinlikle iyi bir fikir değildir. Maruz kaldığınız su, vajinanın PH'ını da değiştirmektedir. Bu uzmanlar tarafından bozuk doğurganlık olarak gösterilir. Aynı şekilde kişisel kayganlaştırıcılar da sperm sayısını düşürmekle kalmayıp, spermlerin hareketliliğini de engeller.

Yola devam etmek

Kimse neden olduğunu bilmez ama ilişkiden sonra kalçalar havada 20-30 dakika sırt üstü yatmanın yardımcı olduğunu gösteren bilimsel veriler vardır. Diğer bir deyişle, "İşiniz bittikten sonra zıplamaya başlamayın veya hemen gidip duş almayın" diye tavsiye ediyor uzmanlar. Sadece bu bile hamile kalma problemlerinin %80'ini çözebilir.









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