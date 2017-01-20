Hamile kalmak istiyorsanız yatağa girmeden önce...

Başlığı okuduğunuz an çorapla yatma fikri kulağa pek hoş gelmese de uzmanlar anne ve baba adaylarının cinsel ilişki sırasında çorap giymeleri gerektiğini savunuyor.Yapılan araştırmaya göreeğer anne ve baba adaylarısırasında çorap giyerse,kalma şansları artıyor. Bunun nedeni, anne ve baba adayları vücudu sıcak tutarak hormonlarının daha hareketli olmasına yardımcı olması.