Hamile kalmak istiyorsanız yatağa girmeden önce...
Yatağa girer girmez çorapları çıkarıp atmadan önce bir daha düşünün!
Başlığı okuduğunuz an çorapla yatma fikri kulağa pek hoş gelmese de uzmanlar anne ve baba adaylarının cinsel ilişki sırasında çorap giymeleri gerektiğini savunuyor.
HAMİLE KALMA ŞANSINIZ ARTIYOR MU?
Yapılan araştırmaya göre eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun nedeni, anne ve baba adayları vücudu sıcak tutarak hormonlarının daha hareketli olmasına yardımcı olması.
HAMİLE KALMA ŞANSINIZ ARTIYOR MU?
Yapılan araştırmaya göre eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun nedeni, anne ve baba adayları vücudu sıcak tutarak hormonlarının daha hareketli olmasına yardımcı olması.