Aymee Almedia doğum yapana dek hamile olduğunu bilmiyordu. 2018 yılında yaşadığı travmatik bir ayrılığın ardından “hamburger ve hazır erişte gibi besin değeri olmayan yiyecekler yemeye’ başladığını belirtti Ayrılıktan sonra bu sürecin normal olduğunu düşünen Almedia, kilo almasını normal karşıladı. “Hızlı kilo aldım ama aldırmadım” dedi

Birkaç ay sonra ise beslenme konusunda kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Ancak bu sefer de tansiyon düşüklüğüyle uğraşmak zorunda kaldı. Aymee hala regl olduğu için hamile olabileceğini hiç düşünmedi. Ayaklarının şiştiğini fark ettiğinde ise doktora gitti

Aymee’nın annesi ve büyükannesi kardiyovasküler problemlerden muzdaripti. Ayakları şiştiği için onu doktora götürdüler. Doktor ise bu durumun böbrekleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

Üniversitenin son gününde kramplar geçiren Aymee, dersi bitirdikten sonra yemek yemek için arkadaşının evine gitmeye karar verdi. Ancak ağrı daha da kötüleşmeye başladı, bu yüzden ağrıyı dindirmek için eve gitti ve duşa atladı. Yemek yiyemedim ya da arkadaşlarımla olamadım. Uyumaya çalıştım ama ağrıları görmezden gelemedim ''dedi. O kadar yoğundu ki ağladım. Telefonumu yatak odasında arama ve yardım isteme gücüm yoktu. Duş kabinine tutunarak istemsiz ıkınma ihtiyacı yaşamaya başladım. '

Bir erkek bebek doğurduktan sonra Aymee, çocuğunu temizlemeden önce göbek kordonunu nasıl kesip plasentadan nasıl kurtulacağını gösteren bir video izledi. Aymee, doğumunu ailesine nasıl açıklayacağını bilemediği için ilk başta doktora gitmekten çok korkmuştu. Ancak bir arkadaşı nihayet onu tıbbi yardım almaya ikna ettikten sonra, durumundan etkilendiler ve doğumu bir mucize olarak görmeye başladı.



